Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapılırken, denetimde kurallara uymayan sürücülere 32 bin 386 TL para cezası kesildi.

Denetim Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Dişli beldesi girişinde yapıldı. Kurban Bayramının son günü gerçekleştirilen denetime çok sayıda jandarma trafik ve asayiş ekibi katıldı. Karada yapılan denetime helikopterden de havadan destek verildi. Denetimde durdurulan 415 araçta 2 bin 318 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda 20 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 11 araca muayene günü geçtiği için işlem yapılırken, 1 sürücünün ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere toplamda 32 bin 386 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği kaydedildi.