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Jandarmadan ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik güvenli trafik eğitimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik güvenli trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik güvenli trafik eğitimi verildi.


Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Özburun İlk-Orta Okulunda eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde ‘karşıdan karşıya geçme, yayaların uyacağı kurallar, servis araçlarına inme-binme, bisiklet kullanımı, emniyet kemeri' kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı eğitim çalışmasının ilerleyen dönemlerde de süreceği belirtildi.

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