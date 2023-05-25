Jandarmadan ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik güvenli trafik eğitimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik güvenli trafik eğitimi verildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Özburun İlk-Orta Okulunda eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde ‘karşıdan karşıya geçme, yayaların uyacağı kurallar, servis araçlarına inme-binme, bisiklet kullanımı, emniyet kemeri' kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı eğitim çalışmasının ilerleyen dönemlerde de süreceği belirtildi.