Jandarmadan kaçak makaron ve tütün operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 bin 200 adet boş, 4 bin 450 adet makarona doldurulmuş sigara ile 3 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A ve H.Ş. isimli şahısların kaçak sigara ve tütün satışı yaparak kendilerine haksız kazanç sağladıkları ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerine eş zamanlı baskın düzenleye ekipler yaptıkları aramada 32 bin 200 adet boş makaron, 4 bin 450 adet makarona doldurulmuş sigara, 600 adet boş sigara paketi, 10 bin 750 gram tütün, 3 adet sigara doldurma makinesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.