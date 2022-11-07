İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan 'Kaçak sigara' operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte düzenlediği operasyonda bin 90 paket kaçak sigara, 590 paket tekel bandrollü sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinapaşa ilçesi Düzağaç beldesinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler M.E., O.K. ve M.K. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Arama sonucunda şüphelilerin evlerinde bin 90 paket kaçak sigara, 590 paket tekel bandrollü sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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