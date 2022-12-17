İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan kaçamadı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol faaliyetleri çerçevesinde durdurulan otobüsün içerisinde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden metamfetamin çıkTI.


Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı'nda yol kontrol arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste vatandaşların yapılan kaba üst araması esnasında hal ve hareketlerinden şüphelenilen O.Ç. isimli şahsın üzerinde ve elinde bulunan poşetin içinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin yakalandı. Jandarma tarafından olayla ilgili olarak adli tahkikata başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.