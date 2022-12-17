Jandarmadan kaçamadı

Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı'nda yol kontrol arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste vatandaşların yapılan kaba üst araması esnasında hal ve hareketlerinden şüphelenilen O.Ç. isimli şahsın üzerinde ve elinde bulunan poşetin içinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin yakalandı. Jandarma tarafından olayla ilgili olarak adli tahkikata başlatıldı.