İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan magandalara yönelik operasyon

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda tabanca, silah ve mermiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda tabanca, silah ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün ve eğlencelerde silah ile ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin ikamet ettikleri ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 99 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.