Jandarma'dan minik öğrencilere trafik semineri

Şuhut Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın yanı sıra askeri personeller ve minik öğrenciler katıldı. Trafikte sorumluluk hareketi kapsamında hayata geçirilen projeyle trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturulması ve trafik bilincinin aşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Jandarma Trafik ekiplerince minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Trafik kurallarında yaşamı kolaylaştıran etkenler öğrencilere aşılanarak sinevizyon gösterimi eşliğinde seminer tamamlandı.