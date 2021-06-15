Jandarmadan minik öğrencilerin gönüllerine dokunduracak örnek davranış

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, Ağzıkara İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler alınıp gönüllerine dokunarak örnek davranışta bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, Ağzıkara İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler alınıp gönüllerine dokunarak örnek davranışta bulundu.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağzıkara İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler alınıp minik öğrencilere bayram havası yaşatıldı. Minik öğrenciler hediyeler karşısında duygu dolu anlar yaşarken, jandarma ekiplerinin ise örnek davranışı takdir topladı.