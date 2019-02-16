İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan öğrenci servisi denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri uygulama gerçekleştirdi. Karaadilli ve Atlıhisar güzergâh yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri Şuhut ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını incelerken, akabinde ise sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi aktarımı yaptı. Öğrenci servislerinin denetiminin ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve trafik timleri tarafından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.