Jandarmadan öğrencileri servislerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe gerişinde öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde araçların taşımacılığa uygun olup olmadığı ve öğrencilerin emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Ekipler denetimlerde durdurdukları servis araçlarındaki şoför ve öğrencilere kazasız bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunurken, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.