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Jandarmadan özel çocuklara ziyaret

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısı ile özel çocuklar ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısı ile özel çocuklar ziyaret edildi.


Sandıklı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alptuğ Ayhan, birim amirleri ve bayan astsubaylar ile birlikte Dünya Engeliler Günü dolayısı ile Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ziyarette bakım merkezi bahçesinde engeliler ile bir araya gelen Jandarma personeli merkezde kalan engelli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren bakım merkezi sakinleri Jandarma personeline teşekkür etti.

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