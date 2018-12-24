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Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla satışa hazır kubar esrar maddesi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla satışa hazır kubar esrar maddesi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince çalışma başlatıldı. Dinar ve Sandıklı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 500 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.

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