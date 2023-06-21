Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar, elde edilen bilgiler, 4 aylık takip sonucunda 9 ara yakalama gerçekleştirilirken 13 Haziran 2023 günü 9 şüpheli şahsa yönelik 10 adreste arama ve yakalama yapıldı. Jandarma ekipleri operasyon sonucunda, 29,7 gram eroin, 21,6 gram metamfetamin, 65 adet sentetik ecza, 28 kök kenevir, 1 adet iklimlendirme sistemi, 8 adet extacy, 4 adet peçeteye emdirilmiş metamfetamin, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 83 adet tabanca fişeği, 23 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.