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Jandarmanın korona denetimlerinde 33 kişiye 87 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 681 personelle düzenlenen denetimlerde 33 şahsa toplam 81 bin 847 lira ceza kesildiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 681 personelle düzenlenen denetimlerde 33 şahsa toplam 81 bin 847 lira ceza kesildiği bildirildi.


Türkiye genelinde 81 İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı olarak Afyonkarahisar'da da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimleri yapıldı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplam 681 personelin katılımı ile sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı, faaliyet gösteren işyerlerinin çalışma sürelerine riayet edip etmediği, salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucu 33 şahsa toplam 87 bin 847 TL idari para cezası tutanağı tutulduğu bildirildi.

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