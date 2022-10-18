İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın okul öğrencilerine yönelik trafik eğitimleri sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik verilen trafik eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik verilen trafik eğitimleri devam ediyor.


Bolvadin Kaymakamlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından verilen trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitim çalışmasında ekiplerin son durağı Kemerkaya Köyü İlköğretim Okulu oldu. Ekipler öğrenci ve öğretmenlere okul servis ve toplu taşıma araçlarına inip binme, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet kullanımı, yaya kuralları gibi konularında eğitim verdi.

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