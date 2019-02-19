Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Evciler ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 2 gram eroin ele geçirildi. Yine Kızılören ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.