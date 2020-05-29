Jandarmaya silah doğrultup bıçak çektiler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, devriyesi esnasında jandarma ekiplerden kaçmaya çalışan şahsın yakınları ekiplere silah doğrultup, bıçak çekti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Göçerli Köyü'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği “Önleyici kolluk devriyesi” esnasında yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Jandarma ekipleri Göçerli Köyü'nde gerçekleştirdiği devriye esnasında bir aracın kendilerini fark edince yön değiştirdiğini fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler aracı takibe aldı. Yaklaşık 1 saatlik takibin ardından D.Ö isimli şahıs babası H. Ö.'nün evine gireceği esnada ekipler tarafından yakalandı. Ancak D.Ö. isimli şüpheli, babası H.Ö. ile A.Ö. isimli şahısların araya girmesi sonucunda kaçtı.

Silah doğrultup, bıçak çektiler

Kolluk kuvvetlerine görevi yaptırmamak için direnen A.Ö. isimli şahsın gözaltına alınmak istenildiği esnada, baba H.Ö. "Siz kimin evinden kimi alıyorsunuz hepinizi vururum” diyerek evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğini doldurarak devriye personelinin üzerine doğrulttu. Diğer şüpheli A.Ö. ise ekiplere bıçak çekerek, "Sıkıysa gelin alın" şeklinde tehditte bulundu.

886 TL ceza yazıldı

Devriye personeli tarafından etkisiz hale getirilen H.Ö. ile A.Ö. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından haklarında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğine 866 TL idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek Dinar Kaymakamlığına gönderildi.