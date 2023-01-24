Jandarmayı görünce uyuşturucu maddeyi araziye atıp kaçtılar

Afyonkarahisar'da, jandarmanın devriyesi sırasında gazeteye sarılı uyuşturucu maddeyi araziye atarak kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; merkeze bağlı Işıklar beldesinde görevli önleyici kolluk devriyesi tarafından devriye esnasında elindeki gazete kağıdını araziye atarak kaçmaya çalışan M.A.L. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalandı. Jandarma ekiplerince; arazide yapılan arama ve şahısların üst araması sonucu; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 14 adet sentekik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.