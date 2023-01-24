İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmayı görünce uyuşturucu maddeyi araziye atıp kaçtılar

Afyonkarahisar’da, jandarmanın devriyesi sırasında gazeteye sarılı uyuşturucu maddeyi araziye atarak kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar'da, jandarmanın devriyesi sırasında gazeteye sarılı uyuşturucu maddeyi araziye atarak kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; merkeze bağlı Işıklar beldesinde görevli önleyici kolluk devriyesi tarafından devriye esnasında elindeki gazete kağıdını araziye atarak kaçmaya çalışan M.A.L. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalandı. Jandarma ekiplerince; arazide yapılan arama ve şahısların üst araması sonucu; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 14 adet sentekik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.