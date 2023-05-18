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Jeotermal serada atadan kalma tohumlardan yetiştirilen sebze fideleri dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jeotermal serada atadan kalma tohumlardan yetiştirilen sebze fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal serada atadan kalma tohumlardan yetiştirilen sebze fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


İlçede jeotermal serada yetiştirilen 100 bin ata tohumu Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan stantlarda vatandaşlara dağıtıldı. Ata tohumundan elde edilen patlıcan, biber ve domates fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

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