Kablo hırsızı olay yerinden 50 kilometre ileride kaza yapınca yakalandı

Afyonkarahisar'da mermer ocağından kablo çaldıktan sonra 2 farklı araç ile kaçan şahıslardan biri olay yerinden yaklaşık 50 kilometre ileride kaza yapınca yaralı olarak yakalanırken, diğer 2 şahıs ise jandarmanın takibi ile Denizli'de yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesi İcikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde faaliyet gösteren bir mermer ocağından bakır kablolar çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Olayı karıştıkları belirlenen R.G. ve Y.K. isimli şahıslar mermer ocağı yakınında yakalandı. Diğer kaçan şahısların iki farklı araç ile kaçtıklarını ve plakalarını belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan V.G., isimli şahsın olay yerinden yaklaşık 50 kilometre ilerideki Çay ilçesi Kılıçkaya köyünde kaza yaparak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler şahsı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alırken, diğer şüpheliler B.A. ve A.Ö.'nün ise bir başka araç ile Denizli'ye kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin peşine bırakmayan jandarma ekipleri şahısları Denizli kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şuhut'a getirilen şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Y.K. ve A.Ö., isimli şahıslar serbest bırakılırken, V.G., R.G. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.