Kaçak avcıların elinden kaçmayı başardı

Afyonkarahisar'da kaçak avcılar tarafından vurulan ve kaçmayı başaran kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bulunarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Deresinek köyünde kaçak avlanma ihbarı alan Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Bolvadin Şefliği ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, Çay ilçesi Deresinek Köyünde arazide kulağında kurşun yarası, ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmış bitkin halde bir kızıl geyiğe rastladı. Kaçak avlanma ilgili arazide yapılan kontrollerde kaçak avcılara rastlanmadı. Kaçak avcıların elinden kurtulmayı başaran kızıl geyik ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra tedavileri yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM)'e teslim edildi.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri her şartta Yaban Hayatını korumaya devam edecektir. Yasal şartlara uymayan her türlü avcılıkla duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz. Yaralı kızıl geyik tedavi ve rehabilitasyon süreci sonunda doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Av koruma ekiplerimiz 7/24 arazide kaçak avlanma ile mücadeleye devam etmektedir. Av koruma ekiplerimize desteğini esirgemeyen duyarlı vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz” denildi.