İhlas Haber Ajansı

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Kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki göl ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki göl ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor.


Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçemizde bulunan baraj göllerinde denetimler yapılmıştır.


Kaçak avcılıkla mücadele iş ve işlemleri devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kanunlara uygun şekilde avlanma yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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