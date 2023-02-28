Kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar'da göl ve göletlerde kaçak avcılık ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevlileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara karşı Karamık Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Denetimde ağ ile kaçak balık, kuş ve ördek avına karşı kontroller yapıldı. Denetimlerde botlarda kullanılırken, uygulamanın ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.