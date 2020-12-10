Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu sattığı ihbarını alan polis, bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 7 adet gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 1 şahsın ikametinde ve kullanmakta olduğu aracında yapılan aramalarda 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.