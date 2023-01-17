İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Dutağaç köyü, Baraj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda N.C. ve S.Ö., isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca çevrede yaptıkları incelemede 3 adet dedektör ile birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahısları işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.