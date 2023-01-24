Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Emirdağ ilçesinin Büyüktuğluk köyünde 3 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığını belirledi. Jandarma, B.Ç., H.Ş. ve C.Z. isimli şahısları, arazide kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan araştırma sonucunda; 1 adet hilti, 1 adet jeneratör ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.