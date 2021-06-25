Kaçak kazıyla yeraltı şehri bulan 7 define avcısı adli kontrolle serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da, kiraladıkları dairede kaçak kazı yapan ve 3 metre genişliğinde 2,5 derinliğinde kazdıkları çukurda yer altı şehri bulunan define avcısı 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Define avcılarının ortaya çıkardığı yeraltı şehrinin incelenmesi içinse Ankara'dan gelecek uzman ekip bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İscehisar ilçesi Çukur Mahallesi'nde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu gördü. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren ekipler, tarihi tünelin içerisinde sütunlar, çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objeler buldu. Kazının yapıldığı daire polis tarafından mühürlenirken, giriş çıkışlara ise izin verilmiyor. Kaçak kazı yapılan dairenin define avcıları tarafından yaklaşık 2 ay önce kiralandığı öğrenildi. Şahısları mahallede kimsenin tanımadığı, şüphelilerin kazı çalışmalarını ise dikkat çekmemek için özellikle gece yaptıkları öğrenildi.

Bölge için uzman ekibin inceleme yapması bekleniyor

Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeraltı şehrinin bulunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerken, Müze Müdürlüğü ile arkeologlar kaçak kazı yapılan evde inceleme başlattı. Bölgeyle ilgili Ankara'dan da uzman bir ekibin yeraltı şehrine gelerek inceleme yapacağı ve inceleme sonrasında ortaya çıkarılan yeraltı şehrinin dönemi ve içerisindeki eserlerle ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi. Bölgeyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.