Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonun da 1 kişi gözaltın alınırken, 26 kilogrm kaçak tütün ve 7 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Kent merkezindeki bir iş yerine yapılan operasyonda 26 bin 835 gram kıyılmış tütün, 7 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron, 900 gram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Operasyon sonrası 1 kişi gözaltına alındı.