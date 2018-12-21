Kaçak tütün satan kişiye 10 bin 515 lira ceza

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak sigara ve tütün satan bir kişiye 10 bin 515 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve kıyılmış tütün satan yerlere yönelik İhsaniye İlçesi Döğer Beldesinde yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; toplum sağlığına zararlı 24 kilo 940 gram kıyılmış tütün ve 5 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 10 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.