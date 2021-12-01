İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği’nin vizyon projelerinden Kadın Kültür Evleri’nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden Kadın Kültür Evleri'nin değerlendirme toplantısı yapıldı.


Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısında, Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, eğitimler, yürütülen çalışmalar ve ilerleyen sürece dair planlanan işler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kooperatifler tarafından satışı yapılan ürünlerin ciroları da masaya yatırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.