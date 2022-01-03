Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin Kadın Kültür Evleri'nde Türk sanat ve türk halk müziği konseri verildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden birisi olan Kadın Kültür Evleri'nde üretimin yanı sıra kadınlara yönelik sosyal projelerde devam ediyor. Bu kapsamda Çay ve Bolvadin Kadın Kültür Evleri'nde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek ile Türk halk müziğinin sevilen ismi Oktay Ertuğrul konser verdi. Konsere katılan kadınlar Akyürek ve Ertuğrul'un seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz anlar yaşarken, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istediler.