Kadın öğrencilere KADES anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan yaklaşık 50 kadın öğrenciye Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam ediyor. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Dinar KYK Müdürlüğüne, KADES uygulamasının tanıtılması amacıyla yapılan faaliyette yurtta konaklayan üniversite öğrencilerine KADES uygulamasına kayıt olunma ve kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı, uygulamanın hangi durumlarda kullanılacağı konusunda bilgilendirme yaptı. 50 kadın öğrencinin katıldığı tanıtım sunumunda, 25 kadın öğrencinin uygulamayı indirmesi sağlandı. Etkinlikte ayrıca KADES ve Kadına El Kalkamaz konulu video filmler izletildi öğrencilerin uygulama hakkındaki soruları cevapladı.