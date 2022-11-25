İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.


Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kadına şiddetle mücadele yapılması gerekenler ele alınırken ayrıca yürütülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi alındı. Emniyet ve jandarma yetkililerinin de katıldığı toplantıda kadına şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.