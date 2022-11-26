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Kadına şiddetle mücadeleyi stant açarak anlattılar

Afyonkarahisar’da ‘kadına şiddetle mücadele’ye dikkat çekmek amacı ile Park Afyon AVM’de stant açıldı.

Afyonkarahisar'da ‘kadına şiddetle mücadele'ye dikkat çekmek amacı ile Park Afyon AVM'de stant açıldı.


Afyonkarahisar'da ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Park Afyon AVM'de stant açıldı. Açılan stantta ziyaretçilere bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak, şiddetle mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı. Açılan standı Vali Yardımcısı Kübra Teymur ile protokol üyeleri de ziyaret etti.

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