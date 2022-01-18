Kadınlara ‘Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi kadınlara yönelik 'Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu seminer düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Öğretim Görevlisi Kevser Pamuk tarafından 'Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu seminer düzenlendi. Kadınlara yönelik düzenlenen seminerde oyunun çocuk gelişimi ile ilgili önemli konular ele alındı.