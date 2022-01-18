İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlara ‘Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' anlatıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kadın Kültür Evi kadınlara yönelik ’Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi’ konulu seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi kadınlara yönelik 'Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu seminer düzenlendi.


Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Öğretim Görevlisi Kevser Pamuk tarafından 'Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu seminer düzenlendi. Kadınlara yönelik düzenlenen seminerde oyunun çocuk gelişimi ile ilgili önemli konular ele alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.