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Kadınlara temel ilk yardım eğitimi verildi

Afyonkarahisar Dinar Kadın Kültür Evi’nde ‘temel ilk yardım’ kursu verildi.

Afyonkarahisar Dinar Kadın Kültür Evi'nde ‘temel ilk yardım' kursu verildi.


Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje kapsamında Dinar'a yapılan Kadın Kültür Evleri'nde faaliyetler devam ediyor. Kültür evinde kadınlara yönelik uzmanlar tarafından


kalp masajı, suni teneffüs, kanamalar, yanıklar, zehirlenmeler gibi temel ilk yardım konularından eğitim verildi. Teorik ve uygulamaları olarak verilen eğitime çok sayıda kadın katıldı. Kültür evindeki faaliyetlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

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