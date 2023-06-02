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Kadınlara ücretsiz kekik fidesi dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde kadınlara ücretsiz kekik fidesi dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kadınlara ücretsiz kekik fidesi dağıtıldı.


İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ‘Kekik Kokan Topraklar' projesi devam ediyor. İscehisar Kadın Kültür Evinde, kadınlara İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personellerinin katılımı ile Tıbbı Aromatik Bitkiler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası projede uygun görülen Seydiler beldesi ve Çalışlar köyünde 2 kadın üreticiye Kaymakam Mehmet Ali Semiz 'in katılımlarıyla kekik fidesi dağıtımı yapıldı.

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