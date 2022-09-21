Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Afyonkarahisar'da kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kedinin imdadına o esnada yoldan geçen bir minibüsteki vatandaşlar yetişti.

İlginç olay, Anıtkay köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Tiryaki isimli vatandaş, minibüsle yoldan geçerken bir kedinin kafasında bir cisimle dolaştığını fark etti. Aracını yol kenarına park eden Tiryaki aşağı inerek kedinin yanına yaklaştı. Yavru kedinin kafasının ayran kutusu içerisinde olduğunu fark eden Tiryaki sonrasında ise kediyi yakaladı. Bir eliyle kediyi tutan Tiryaki diğer eliyle dikkatli bir şekilde ayran kutusunu çıkardı. Kafası ayran kutusundan çıkan kedi ardından bir süre çevrede afallayarak dolaştı. Sosyal medyada paylaşılan kurtarılma görüntüleri ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.