Kafası pet şişeye sıkışan köpeğin imdadına jandarma yetişti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafası pet şişeye sıkışan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Emirdağ'da jandarma ekipleri anlamlı bir kurtarma operasyonuna imza attı. İlçede devriye gezen Emirdağ Jandarma Trafik ekipleri bir köpeğin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü. Ekipler hemen köpeğin yanına giderek pet şişeyi bıçakla dikkatli bir şekilde keserek hayvanın kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan, köpeğinin kafasının pet şişeye nasıl sıkıştığı ise belirsizliğini koruyor.