İçişleri Bakanlığınca uygulanan ‘koronavirüs' genelgesinin ilk gününde Afyonkarahisar'da kepenk kapatan kafeler sessizliğe büründü.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine ‘koronavirüs' konulu genelgesi gönderildi. Genelgenin ilk gününde kafeteryaların kapanması ile beraber sokaklar boş kaldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan işletmecileri, son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması ile birlikte müşteri sayısında azalma olduğunu ifade edere kapatma kararının uzaması ile birlikte ekonomik sorunlar yaşacaklarını söylediler.