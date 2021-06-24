Kahraman Mehmetçik memleketine geldi

Kuzey Irak'ta teröristlerin drone ile saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla memleketi Afyonkarahisar'a geldi. "Vatan sağ olsun” diyen Kahraman Gazi Yusuf Yayla, hastane önünde “Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, bu ülkede bu ezanda susmayacak” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile önceki gün meydana gelen sıcak temasta Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın sağ bacağının diz altından kopmasına sebep oldu.

Olayın ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yayla tedavisinin ardından uçak ile memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar Askeri Havaalanı'nda ailesi, gaziler ve sevenleri tarafından karşılanan kahraman Uzman Çavuş Yusuf Yayla ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gazetecilere konuşan Gazi Yusuf Yayla, gazilikle şereflendiğini belirterek, “Biz vatan için bacağımızı verdik. Ne mutlu, Allah bizi gazilikle şereflendirdi. Bu onuru, bu şerefi ömür boyu taşıyacağız. Vatan sağ olsun" diye konuştu. Hain terör örgütüne de bir mesaj veren kahraman Gazi Yusuf Yayla, “Bu ülke bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek bu ülkede bu ezanda susmayacak bu ülkede” dedi.

Açıklamanın ardından Yusuf Yayla, anne ve babasının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık kontrolünün ardından bu gece kalacağı serviste gözetim altına alındı.