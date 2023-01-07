Kahraman şahadetinin yıl dönümünde unutulmadı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şehit Ramazan Emet şahadetinin yıl dönümünde protokol üyelerinin de katıldığı törenle mezarı başında yad edildi.

Şırnak Bahçelievler mahallesinde sivil kıyafetli, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, evinin önünde birliğine gitmek üzere beklerken PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Emet, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Şehit Emet şahadetinin yıl dönümünde memleketi olan Bolvadin ilçesinde unutulmadı. Kaymakam Taner Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve kurum müdürleri şehit Emet'in baba evini ziyaret etti ardından mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Şehit Emet'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar okundu. Anma töreninde şehidin aile üyelerinin acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu gözlendi.