İhlas Haber Ajansı

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Kahvehanede sigara içerken denetim ekibine yakalandı

Afyonkarahisar’da bir kahvehanede sigara içen vatandaş, denetim ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Afyonkarahisar'da bir kahvehanede sigara içen vatandaş, denetim ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelindeki kapalı yerlerde sigara denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kapalı alanda sigara içen bir şahıs, ekiplerin mekana aniden girişiyle neye uğradığını şaşırdı. Kurallara uymayan bir şahsa ve mekan sahibine para cezası uygulandı.

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