Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet' diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, tesisin 12 dönümlük stok sahasındaki yaklaşık 5 bin ton mısır balyası ile kamışın zarar gördüğü belirtildi.

Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun uğraş verdi. Yangın bölgesine intikal eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaları bizzat kendisi koordine etti. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Afyonkarahisar, Konya, Kütahya, Uşak, Burdur ve Isparta'dan gelen itfaiye ekiplerince gece boyunca müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Afyonkarahisar Valiliği, Sultandağı Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda 35 itfaiye aracı ile 10 iş makinesinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının ardından yapılan ilk tespitlere göre, tesisin 12 dönümlük stok sahasında bulunan yaklaşık 5 bin ton mısır balyası ile kamışın zarar gördüğü kaydedildi.