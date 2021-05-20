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Kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet’ diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet' diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.


Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangının çıktığı yerin, Çay ilçesinde 3 gündür yangının devam ettiği biyokütle enerji santraline yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olması dikkat çekti.


Biyoyakıt üreten tesisin uzun yıllardır ilçede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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