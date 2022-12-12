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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru unutulmadı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Metin Erdir için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Metin Erdir için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru Metin Erdir için Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık davete katılanları kapıda karşıladı. Yemek ikramının ardından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.


Programa; Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, hayatını kaybeden polis memuru Metin Erdir'in ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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