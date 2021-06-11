Kalp krizi vakaları yönetimi masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'da kalp krizi vakalarının yönetimi konusunda yapılan toplantıda vakalara nasıl müdahale edileceği konusunda yol haritası belirlendi.

Toplantı İl Sağlık Müdürlüğü'nde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu başkanlığında yapıldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü, hastane yöneticileri ile kardiyoloji ve kalp damar cerrahi sorumlu hekimleri katılımı ile yapıldı. Toplantıda bakanlığın ilgili genelgesi kapsamında kalp krizi geçiren vakaların yönetimi hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tedavi algoritması ile sağlık tesislerinin rollerinin belirlenmesine yönelik il planı oluşturuldu.