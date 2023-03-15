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Kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çay-Dinar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 42 NC 120 plakalı tır seyir halindeyken Akkonak köyü girişine geldiğinde ara yoldan çıkan H.C., idaresindeki 03 PS 430 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki H.C. ve İ.D. yaralanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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