İhlas Haber Ajansı

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Kamyon şoförü yük götürdüğü fabrikada şüpheli bir şekilde öldü

Afyonkarahisar’da geri dönüşüm fabrikasına yük götüren kamyon şoförü teslim evrakları hazırlandığı esnada bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da geri dönüşüm fabrikasına yük götüren kamyon şoförü teslim evrakları hazırlandığı esnada bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti.


Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. (62) isimli tır şoförü, çevre illerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini elektrik üretimi yapan fabrikaya getirdi. Yük boşaltımı için teslim evraklarının hazırlanmasını bekleyen R.B.'nin bir süre ortada gözükmemesinden şüphelenen fabrika çalışanları çevreye baktıklarında şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördüler. Fabrika çalışanları ardından durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede R.B.'nin öldüğünü belirledi. R.B.'nin ölümünün şüpheli bulunmasının ardından soruşturma açılırken, cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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