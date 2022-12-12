Kamyon tıra arkadan çarptı

Afyonkarahisar’da seyir halinde bulunan tıra kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Afyonkarahisar'da seyir halinde bulunan tıra kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, dün gece Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi kavşağında meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin istikametine seyir halinde bulunan İ.A. idaresindeki 03 ACC 057 plakalı kamyon, Y.E. idaresindeki 52 RB 130 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.